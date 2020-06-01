AliExpress вместе с Почтой России ускорят доставку товаров из Китая в Россию

AliExpress Россия совместно с международным логистическим оператором «Цайняо» (Cainiao Network, принадлежит Alibaba Group), Почтой Китая и Почтой России запускают три новых регулярных грузовых рейса в Москву из аэропорта Чанши в Китае.

Посылки будут проходить сортировку на распределительных центрах Почты России в Москве, силами компании будет производиться таможенное оформление груза, а на «последней миле» заказы будут доставляться клиентам до почтового отделения или до двери.

Авиационную логистику для «Цайняо» организовывает дочернее предприятие Почты России в Китае. Рейсы выполняются собственными самолетами Почты России и бортами авиакомпании «Авиастар-ТУ». За один рейс воздушные суда перевозят в среднем более 40 тысяч заказов AliExpress. Рейсы из нового аэропорта позволят сократить время ожидания посылки для покупателей платформы в целом, а также для проекта AliExpress Plus – он гарантирует доставку до двери за 15 дней с момента оформления.

Денис Ильин, заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России»:

«Сотрудничество и отказ от промежуточных звеньев значительно ускорят доставку. Это крайне важно, поскольку ряд мер (например, доставка до двери в период самоизоляции) помогли сохранить клиентский спрос. Сейчас мы видим, что рынок международных посылок постепенно стабилизируется: на неделе 18-24 мая он прирос на 24 п.п. в сравнении с неделей 11-17 мая. На азиатском направлении прирост числа доставок составил 12 п.п., а вес – 22 п.п. неделя к неделе».

За три месяца с начала эпидемии «Цайняо» доставил российским покупателям более 7 545 000 килограмм посылок – это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что владелец AliExpress компания Alibaba Group объявила о новой стратегии развития своего трансграничного маркетплейса. До конца года холдинг планирует привлечь 100 тыс. блогеров для продвижения товаров, представленных на платформе.