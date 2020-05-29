AliExpress до конца года привлечет 100 тысяч блогеров

Китайский гигант Alibaba Group Holding объявил о новой стратегии развития социальной и электронной коммерции своего трансграничного маркетплейса AliExpress. До конца года холдинг планирует привлечь 100 тыс. блогеров для продвижения товаров, представленных на платформе.

Первоначально программа будет ориентирована на Европу, где большинство пользователей AliExpress находятся в России, Франции, Испании и Польше.

Эта стратегия социальной коммерции, которая оказалась успешной в Китае, будет внедряться за рубежом через AliExpress Connect. Платформа должна стать посредником между брендами и инфлюенсерами, готовыми предложить свои рекламные услуги.

В течение трех лет Alibaba планирует привлечь в программу более 1 млн блогеров. Ожидается также, что в него войдут не менее 100 лидеров общественного мнения, каждый из которых будет зарабатывать более $1 млн в год.

Напомним, в 2019 году Alibaba Group стала самой быстрорастущей компанией в сфере e-commerce в России. Согласно данным СПАРК, выручка ООО «Алибаба.ком(ру)», под которым в России работает холдинг и его маркетплейс AliExpress, за прошлый год выросла на 137% и составила 11,6 млрд рублей.