AliExpress Россия начнет блокировать продавцов за спекуляции на защите населения от вируса

В течение последних дней ажиотажно вырос спрос на товары первой необходимости в условиях пандемии — медицинские маски, антибактериальные и гигиенические средства. Компания AliExpress Россия призывает рынок воздержаться от всевозможных спекуляций на товарах, защищающих население. Аналогичные правила AliExpress Россия вводит для всех продавцов маркетплейса: за спекуляции на защите населения от вируса площадка будет удалять товары и блокировать продавцов.

«Ситуация на рынке медицинских товаров и средств личной гигиены напоминает поведение некоторых недобросовестных таксистов после терактов, когда из-за транспортного коллапса стоимость поездки вырастала в десятки раз. Такое поведение вызывает осуждение. Сейчас отдельные магазины пытаются извлечь максимальную выгоду из пандемии, взвинчивая цены и подпитывая тем самым панические настроения в обществе: маски и гели, стоившие несколько десятков рублей, продаются за сотни — люди боятся дефицита и скупают оптом. Мы призываем рынок объединиться против неэтичного поведения в отношении клиентов и сделать все возможное для того, чтобы маски, респираторы, антибактериальные средства и другие важные товары были в наличии по обычным ценам», — комментирует пресс-служба AliExpress Россия.

Со своей стороны компания AliExpress Россия обратилась к продавцам в письме, потребовав не спекулировать на этой теме:

не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары (маски, гели, респираторы и т.п.) — эти товары должны быть по карману всем покупателям;

не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе — иначе скидкой могут злоупотреблять перекупщики;

не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа;

не искажать описание товара, наделяя его «чудодейственными» противовирусными свойствами.

Администраторы площадки будут внимательно следить за тем, чтобы товары медицинского и противовирусного назначения продавались на AliExpress по справедливым ценам. А всем клиентам, заметившим на маркетплейсе товары данной категории по несправедливой цене, рекомендуется передавать информацию в службу поддержки AliExpress Россия.

Отметим, что ранее стало известно, что 95% производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.