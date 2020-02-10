AliExpress Россия назначила нового технического директора

Им стал бывший руководитель отдела инфраструктуры веб-поиска Яндекса

Техническим директором AliExpress Russia (совместное предприятие Alibaba Group, Мегафона, Mail.ru Group и РФПИ) стал Анатолий Орлов, с 2018 года занимавший позицию технического директора в Ozon.

В новой должности Орлов будет заниматься локализацией платформы для российских пользователей.

«Этот проект включает множество различных этапов, о которых мы будем рассказывать постепенно», — уточнили в AliExpress Russia.

Кроме того, в 2020 году Орлов планирует расширить департамент разработки до 200-300 сотрудников. Команда под его управлением займется разработкой продуктов, которые будут соответствовать масштабу и специфике компании.

Отметим, что с 2005 по 2015 год Орлов работал в Яндексе, где руководил развитием веб-поиска, а также занимался разработкой Яндекс.Маркета.

С 2015 по 2018 год Орлов возглавлял лабораторию больших данных ФРИИ.

Напомним, сделка по созданию СП AliExpress Russia была закрыта 9 октября 2019 года. Тогда же генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев возглавил совет директоров совместного предприятия Mail.Ru Group, Alibaba, РФПИ и Мегафона.