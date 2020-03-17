95% китайских производителей на AliExpress  восстановили работу

95% производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.

Как сообщают в AliExpress Россия, поставки китайских товаров, которые в течение февраля и марта могли задерживаться, восстанавливаются, – задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней.

16 марта были произведены последние отмены продавцами площадки задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям. Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания. Купоны зависят от суммы заказа и времени ожидания. Покупателям, заказы которых были задержаны, будут выданы купоны на общую сумму 90 млн рублей.

Пресс-служба AliExpress Россия также сообщила, что за время карантина в Китае (февраль – начало марта) продажи российских производителей на AliExpress Россия выросли на 20%. Это беспрецедентный рост локальных поставщиков.

Напомним, сделка по созданию СП AliExpress Russia была закрыта 9 октября 2019 года. Тогда же генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев возглавил совет директоров совместного предприятия Mail.Ru Group, Alibaba, РФПИ и Мегафона.

В начале февраля текущего года техническим директором AliExpress Russia стал Анатолий Орлов, с 2018 года занимавший позицию технического директора в Ozon.

