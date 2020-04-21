Число клиентов AliExpress старше 65 лет выросло на 60%

Многие россияне старшего поколения без проблем заказывают товары через интернет с доставкой на дом — в апреле 2020 года число покупателей AliExpress в возрасте от 55 до 65 лет выросло на 50%, а старше 65 лет — на 60% по сравнению с апрелем прошлого года.

Растущая активность пользователей этих возрастных групп может быть обусловлена ростом компьютерной грамотности и очевидной безопасностью онлайн-покупок в период пандемии. Тем, кто еще не делает покупки в интернете самостоятельно, смогут помочь родные, обеспечив их всем необходимым для физического и эмоционального благополучия.

Специально для этого AliExpress Россия представила раздел #сидимдома с товарами, которые помогут людям старшего поколения во время карантина проводить время дома с пользой для здоровья и настроения. Также в этом разделе есть рекомендации гериатра — специалиста по вопросам здоровья пожилых людей.



В разделе «Бабушкам и дедушкам» представлены товары преимущественно российских продавцов AliExpress. Все заказы могут быть доставлены в течение нескольких дней.

Здесь есть товары, которые помогут скрасить досуг (настольные игры, швейная машина, электронная книга), поддерживать физическую активность (гироскопический и эллиптический тренажеры, эспандер, массажеры, коврики для фитнеса и йоги), следить за климатом и чистотой дома (увлажнители воздуха, средства для уборки и дезинфекции), заботиться о своем здоровье (тонометры, ингаляторы) и красоте (крема, средства для ванн и т.д.), а также продукты для перекуса. Ряд позиций продается со специальными скидками.

Напомним, на прошлой неделе AliExpress Россия запустила сервис Plus с ускоренной доставкой и возможностью бесплатной доставки товаров от международных продавцов до двери.