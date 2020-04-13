Российские продавцы AliExpress смогут хранить товары на складе бесплатно

Компания AliExpress Россия ввела дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — теперь российские продавцы маркетплейса могут бесплатно хранить товары на складе в течение 60 дней.

Таким образом компания поддерживает продавцов, у которых нет своего склада или которые вынуждены отказаться от нынешнего из-за ухудшений условий работы. Бесплатное хранение товара вместе с нулевой комиссией для новых продавцов AliExpress, действующей с апреля, позволит малому и среднему бизнесу сократить большую часть расходов, связанных с торговлей через маркетплейс.

Услуги фулфилмента, включая складское хранение и доставку по всей стране, предоставляют компании, имеющие прямую интеграцию с AliExpress: Cainiao, логистический партнер AliExpress Россия, и Бета ПРО. Все склады, предназначенные для бесплатного хранения, расположены в Московской области.

На первом этапе для бесплатного хранения выделено порядка 20 тыс. кв. метров, но постепенно будут вводиться дополнительные площади. Чтобы воспользоваться услугой, продавцу надо подать заявку в AliExpress Россия — специалисты компании подберут склад, который будет максимально соответствовать товарной категории. Если товар не будет распродан в течение 60 дней, продавец сможет его забрать или продлить срок хранения за стандартную плату.

Продавцы AliExpress могут бесплатно хранить одежду, обувь, аксессуары, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и многое другое (кроме горюче-смазочных материалов и товаров с особенным температурным режимом). Для каждой категории есть свои услуги. Например, для одежды есть сортировка товаров из одного завоза по разным ячейкам, услуга формирования комплектов, вешалочное хранение и проверка качества товара при возврате, чтобы продавцы не терпели убытков из-за повреждений или загрязнений.

Напомним, с начала апреля действует нулевая комиссия для всех новых продавцов AliExpress — в течение полугода или на первые 100 заказанных товаров.

С момента ввода этой меры динамика подключения магазинов к площадке удвоилась. На данный момент на AliExpress работает более 10 тыс. российских магазинов, ассортимент которых превышает 1,5 млн товаров.