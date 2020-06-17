AliExpress в России сократила срок выплат продавцам с 10,7 до 7 дней

Продавцы AliExpress стали получать деньги за проданные на площадке товары на 30% быстрее — в мае средний срок поступления средств на счет магазина сократился с 10,7 до 7 дней.

По правилам AliExpress Россия деньги за заказ поступают на счет продавца в системе после того, как закончится срок защиты покупателя, или как только он подтвердит получение заказа — по статистике, около 90% клиентов подтверждают заказ сразу после получения посылки.

По данным за май, средства за оплату более 50% заказов поступали на счета продавцов в среднем в течение 7 дней, деньги за 75% заказов — в течение 14 дней.

Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия:

«Мы понимаем, как опасны для бизнеса кассовые разрывы, которые возникают из-за больших сроков выплат. Поэтому за последние месяцы предприняли ряд мер, которые способствовали ускорению расчетов с продавцами. В частности, мы запустили раздел AliExpress Plus, который привлекает покупателей удобными возвратами и ускоренной доставкой. Условием присутствия магазина в этом разделе является быстрая доставка, и ради дополнительного трафика магазины стараются скорее отправить заказ. А чтобы продавцам было легче соответствовать ожиданиям клиентов, мы запустили ряд логистических услуг — фулфилмент с бесплатным хранением товара в течение двух месяцев и новые сервисы по доставке, такие как Сберлогистика. Сейчас среди партнеров AliExpress по последней миле — финальному этапу логистики — такие компании как Почта России, DPD, СДЭК, КСЭ, Сберлогистика, PickPoint и другие. Сеть пунктов выдачи заказов AliExpress в России составляет 16 500 точек. Ускорение доставки и совершенствование логистики повлияли на скорость подтверждения заказов покупателем и получения денег продавцом».

Напомним, что на AliExpress действует 100%-ая предоплата заказов. Продавец получает полную стоимость проданного товара за вычетом комиссии площадки, которая составляет 0% для первых 100 товаров, а затем 5 или 8% в зависимости от категории (комиссия включает ставку за эквайринг).

Лимит на вывод средств со счета в системе — 50 млн рублей в течение дня. Дополнительной комиссии за вывод денег в банк нет.