Алиса читает тексты на сайтах в Яндекс.Браузере для Android

В Яндекс.Браузере для Android теперь можно не только читать статьи и новости, но и слушать их с помощью Алисы.

Если хочется расслабиться или, наоборот, делать несколько дел одновременно и работать с разными вкладками или приложениями, Алиса поможет. Она прочитает вслух те веб-страницы, где есть один главный текст.

Голосовой помощник приступит к задаче при нажатии на кнопку с наушниками. Останавливать и возобновлять воспроизведение можно кнопкой с наушниками, с помощью плеера на панели уведомлений или в чате с Алисой.

Если нужны лишь отдельные фрагменты и нет желания слушать весь текст, достаточно выделить нужные абзацы и открыть контекстное меню. Там нужно выбрать команду «Алиса, прочитай».

Новая функция доступна в Яндекс.Браузере для Android (начиная с версии 19.12.4), установить который можно по этой ссылке.

Напомним, тестирование функции чтения текстов на сайтах голосовым помощником началось в декабре 2019 года в бета-версии Яндекс.Браузера для Windows.