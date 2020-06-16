Яндекс проведет онлайн-хакатон по разработке навыков Алисы

27 июня пройдет онлайн-хакатон, посвященный навыкам Алисы. Яндекс приглашает разработчиков голосовых интерфейсов, навыков и чат-ботов посоревноваться в создании полезных и просто веселых навыков
Победители получат призы и вечный респект от Алисы:
- 1 и 2 место — умная колонка Яндекс.Станция Мини каждому члену команды (но не более 3 Станций на команду);
- 3-5 места — год бесплатной подписки на Яндекс.Плюс каждому члену команды (но не более 5 Плюсов на команду).
Хотя на этот раз хакатон проходит в онлайн-режиме, организаторы сделали все, чтобы он был таким же интересным, как и предыдущие мероприятия.
Чтобы повысить шансы на победу и сэкономить время для самого интересного, рекомендуется подготовиться заранее:
- ознакомиться с документацией Яндекс.Диалогов, обратив особое внимание на раздел про обработку естественного языка и хранения состояния сессии;
- просмотреть репозиторий ресурсов для разработки навыков Алисы.
Узнать подробности и зарегистрироваться на хакатон можно на сайте мероприятия.
Напомним, 20 июня разработчик Яндекса Виталий Потапов проведет онлайн-воркшоп по созданию навыков Алисы.
Воркшоп будет полезен начинающим и опытным разработчикам. Под руководством Виталия участники создадут с нуля свой первый навык «Учитель по математике», который предлагает задачки и проверяет решения, а также протестируют его, получат советы и смогут задать вопросы.
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