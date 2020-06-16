Яндекс проведет онлайн-хакатон по разработке навыков Алисы

27 июня пройдет онлайн-хакатон, посвященный навыкам Алисы. Яндекс приглашает разработчиков голосовых интерфейсов, навыков и чат-ботов посоревноваться в создании полезных и просто веселых навыков

Победители получат призы и вечный респект от Алисы:

1 и 2 место — умная колонка Яндекс.Станция Мини каждому члену команды (но не более 3 Станций на команду);

3-5 места — год бесплатной подписки на Яндекс.Плюс каждому члену команды (но не более 5 Плюсов на команду).

Хотя на этот раз хакатон проходит в онлайн-режиме, организаторы сделали все, чтобы он был таким же интересным, как и предыдущие мероприятия.

Чтобы повысить шансы на победу и сэкономить время для самого интересного, рекомендуется подготовиться заранее:

Узнать подробности и зарегистрироваться на хакатон можно на сайте мероприятия.

Напомним, 20 июня разработчик Яндекса Виталий Потапов проведет онлайн-воркшоп по созданию навыков Алисы.

Воркшоп будет полезен начинающим и опытным разработчикам. Под руководством Виталия участники создадут с нуля свой первый навык «Учитель по математике», который предлагает задачки и проверяет решения, а также протестируют его, получат советы и смогут задать вопросы.