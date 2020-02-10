Алиса обновила умную камеру

В умной камере голосового помощника Яндекса Алисы появились новые возможности. Теперь Алиса умеет сканировать документы, читать вслух текст на фото и лучше распознает одежду. Камера доступна в мобильных приложениях с Алисой: Яндексе, Браузере и Лончере.

Алиса выручит, если нужна цифровая копия документа, а под рукой только смартфон. С помощью приложения с голосовым помощником можно отсканировать что угодно: договор, платежку или конспект лекции. Стоит сказать «Алиса, сделай скан» и показать ей документ — и она отсканирует его, аккуратно обрежет по контуру и предложит сохранить на смартфон.

Когда не удается разглядеть текст — например, на инструкции к лекарству или новому гаджету — можно попросить Алису его зачитать. Достаточно сказать «Алиса, прочитай текст на картинке» и сделать снимок. Алиса распознает текст с помощью компьютерного зрения, а затем его произнесет. Распознанный текст можно в один клик скопировать, перевести с русского на английский и наоборот.







Алиса поможет найти понравившуюся одежду. Если сфотографировать человека, камера определит, что на нем надето, и найдет похожие вещи на Маркете — причем для каждого предмета одежды в отдельности. Например, можно посмотреть только джинсы или только рубашки.

Как и раньше, Алиса умеет распознавать на картинке объекты и товары. Например, она сможет определить по фото породу собаки или модель кофеварки.

Напомним, Алиса научилась распознавать изображения и узнавать музыкальные композиции, благодаря технологиям компьютерного зрения и нейронных сетей, в мае 2019 года.

Буквально на прошлой неделе в Яндекс.Браузере для Android появилась возможность не только читать статьи и новости, но и слушать их с помощью Алисы.

