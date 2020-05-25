Платформа Яндекс.Диалоги проведет воркшоп по созданию навыков Алисы

Оксана Мамчуева -
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20 июня разработчик Яндекса Виталий Потапов проведет онлайн-воркшоп по созданию навыков Алисы.

Алисой пользуется 45 миллионов человек в месяц, и в этом большая заслуга разработчиков, которые создали более трех тысяч навыков Алисы. Навыки можно монетизировать — разрабатывать их на заказ или же размещать встраиваемую рекламу.

Ведуший воркшопа разработал один из самых популярных навыков Алисы — «Закончи пословицу» (23 тысячи оценок). Под руководством Виталия участники создадут с нуля свой первый навык «Учитель по математике», который предлагает задачки и проверяет решения, а также протестируют его, получат советы и смогут задать вопросы.

Воркшоп будет полезен начинающим и опытным разработчикам. Навыки можно писать на любом удобном языке, но на воркшопе будут показаны примеры кода на Node.js.

Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Длительность воркшопа — 3 часа.

ИСТОЧНИКЯндекс.Диалоги
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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