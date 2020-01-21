Умные колонки с Алисой научились вызывать такси

С помощью умных колонок с Алисой теперь можно вызвать такси — достаточно попросить об этом голосового помощника. Алиса сама сделает заказ и сообщит, когда водитель будет у подъезда.

Заказать машину через умную колонку можно просто голосом, не отрываясь от домашних дел. Для этого даже не понадобится смартфон. Достаточно сказать: «Алиса, вызови такси». Она уточнит, откуда и куда нужно добраться, и назовет условия поездки. А если попросить — поменяет тариф и форму оплаты.

Чтобы сэкономить время, можно и сразу уточнить все подробности: например, «Алиса, закажи такси на работу по тарифу Комфорт плюс. Оплата картой». Она повторит условия поездки, чтобы убедиться, что все верно, а потом отправит заказ в Яндекс.Такси.

Далее Алиса предупредит, когда пора будет выходить, и сообщит номер машины. После выхода на улицу следить за заказом можно в смартфоне. Если человек указывал свой логин в приложении Такси, он увидит свой заказ там. А если нет, поможет приложение Яндекс, где тоже живет Алиса. Если машины около дома не окажется, можно спросить «Алиса, где водитель?» — и она покажет машину на карте.

Новая возможность доступна в Яндекс.Станции, Станции Мини, а также в умных колонках Irbis A и Prestigio SmartMate — во всех этих устройствах есть голосовой помощник Алиса. Заказать такси голосом можно и через мобильные приложения Яндекс и Яндекс.Навигатор.

Отметим, что по данным исследования, проведенного Qualcomm, около 35% потребителей уже имеют в доме устройство с голосовым помощником, а 23% планируют приобрести его до конца 2020 года. Среди наиболее популярных его применений названы звонки, проигрывание музыки и шопинг.

