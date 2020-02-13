26 февраля пройдет конференция «Аналитика маркетинга для бизнеса»

Сегодня данные — это основа любого бизнеса, и пренебрегать ими нельзя. Нужно учиться находить их и правильно использовать.
26 февраля в Московском офисе Mail.ru Group состоится конференция «Аналитика маркетинга для бизнеса», где участники узнают, как как принимать решения на основе данных в разных областях маркетинга. Спикеры конференции разберут кейсы и расскажут про новые подходы и методики.
Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса и предпринимателям, директорам по маркетингу, маркетологам и специалистам по рекламе.
В числе спикеров выступят:
- Алексей Петровский, главный аналитик Price.ru;
- Марина Попова, руководитель клиентского департамента Brand Analytics;
- Александр Егоров, управляющий партнер Alytics;
- Роман Тузов, менеджер по рекламным технологиям myTarget;
- Светлана Аюпова, Head of Marketing Products в Skyeng;
- Анна Климова, руководитель отдела веб-аналитики агентства iConText;
- Игорь Болотов, руководитель отдела продаж Alytics;
- Константин Кузнецов, генеральный директор RocketSales
Конференция бесплатна, участие по предварительной регистрации.
Начало деловой программы – 10:00.
Организатор конференции – система сквозной аналитики Alytics.
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