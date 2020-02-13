26 февраля пройдет конференция «Аналитика маркетинга для бизнеса»

Сегодня данные — это основа любого бизнеса, и пренебрегать ими нельзя. Нужно учиться находить их и правильно использовать.



26 февраля в Московском офисе Mail.ru Group состоится конференция «Аналитика маркетинга для бизнеса», где участники узнают, как как принимать решения на основе данных в разных областях маркетинга. Спикеры конференции разберут кейсы и расскажут про новые подходы и методики.

Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса и предпринимателям, директорам по маркетингу, маркетологам и специалистам по рекламе.

В числе спикеров выступят:

Алексей Петровский , главный аналитик Price.ru ;

, главный аналитик ; Марина Попова , руководитель клиентского департамента Brand Analytics ;

, руководитель клиентского департамента ; Александр Егоров , управляющий партнер Alytics ;

, управляющий партнер ; Роман Тузов , менеджер по рекламным технологиям myTarget ;

, менеджер по рекламным технологиям ; Светлана Аюпова , Head of Marketing Products в Skyeng ;

, Head of Marketing Products в ; Анна Климова , руководитель отдела веб-аналитики агентства iConText ;

, руководитель отдела веб-аналитики агентства ; Игорь Болотов , руководитель отдела продаж Alytics ;

, руководитель отдела продаж ; Константин Кузнецов, генеральный директор RocketSales

Конференция бесплатна, участие по предварительной регистрации.

Начало деловой программы – 10:00.

Организатор конференции – система сквозной аналитики Alytics.

