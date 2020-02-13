26 февраля пройдет конференция «Аналитика маркетинга для бизнеса»

Оксана Мамчуева -
38

Сегодня данные — это основа любого бизнеса, и пренебрегать ими нельзя. Нужно учиться находить их и правильно использовать. 

26 февраля в Московском офисе Mail.ru Group состоится конференция «Аналитика маркетинга для бизнеса», где участники узнают, как как принимать решения на основе данных в разных областях маркетинга. Спикеры конференции разберут кейсы и расскажут про новые подходы и методики.

Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса и предпринимателям, директорам по маркетингу, маркетологам и специалистам по рекламе.

В числе спикеров выступят: 

  • Алексей Петровский, главный аналитик Price.ru;
  • Марина Попова, руководитель клиентского департамента Brand Analytics;
  • Александр Егоров, управляющий партнер Alytics;
  • Роман Тузов, менеджер по рекламным технологиям myTarget;
  • Светлана Аюпова, Head of Marketing Products в Skyeng;
  • Анна Климова, руководитель отдела веб-аналитики агентства iConText;
  • Игорь Болотов, руководитель отдела продаж Alytics;
  • Константин Кузнецов, генеральный директор RocketSales

Конференция бесплатна, участие по предварительной регистрации.

Начало деловой программы – 10:00.

Организатор конференции – система сквозной аналитики Alytics.

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о