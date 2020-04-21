Alytics запустил сайт с актуальной аналитикой интернет-рекламы в период коронакризиса

Сервис сквозной аналитики Alytics запустил сайт Digital-пульс коронакризиса с актуальной аналитикой рынков интернет-продаж и интернет-рекламы. Цель проекта – в еженедельном режиме отслеживать изменения на этих рынках в условиях кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса.

На сайте представлено несколько графиков и показателей. Ситуацию на рынке интернет-рекламы отражают динамика бюджетов на контекстную рекламу и динамика цены клика в контекстной рекламе. Положение дел на рынке интернет-продаж показывает график количества новых сделок по данным CRM-систем пользователей Alytics.

Вся аналитика представлена в виде графиков с недельным интервалом. Данные обновляются каждую неделю, что позволяет постоянно мониторить изменения на рынке и оценивать степень кризиса. А также направление рынка – в сторону роста или падения.

Александр Егоров, управляющий партнер Alytics:

«В конце марта и начале апреля рынки интернет-рекламы и интернет-продаж столкнулись с новым типом кризиса. Это не экономический кризис, а эпидемиологический. Буквально за одну неделю тысячи компаний отрасли оказались в трудном положении. Мы решили посмотреть на ситуацию с математической стороны и поделиться этими данными со всеми».

Согласно данным проекта, пока самым тяжелым периодом была первая неделя апреля – в этот период объем рекламы и количество сделок были очень низкими. Ниже, чем показатели новогодних каникул, которые традиционно считаются периодом низкой активности. Также графики показывают, что падение началось за несколько недель до всероссийской самоизоляции.

О том, как изменилось потребление в интернете во время самоизоляции, можно посмотреть в исследовании Яндекса.