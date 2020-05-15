Приглашаем на онлайн-конференцию Alytics Open Conf B2B

28 мая состоится онлайн-конференция по маркетингу для представителей B2B компаний — Alytics Open Conf B2B.
Онлайн-конференция посвящена современному маркетингу в B2B компаниях. Участники получат ответы на вопросы: Как строить маркетинг и делать его рентабельным в условиях коронакризиса? Как теперь планировать рекламный бюджет: стоит ли его сокращать или вовсе убирать рекламу?
Мы поговорим про то, какие инструменты в B2B-маркетинге сейчас наиболее результативные, а какие нет. Расскажем, что влияет на продажи B2B-компаний и как выжить бизнесу в современных реалиях пандемии.
Все докладчики конференции признанные эксперты с многолетним опытом. В числе спикеров выступят:
- Роман Кумар Виас, основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean;
- Василий Черный, директор по маркетингу Brand Analytics;
- Ирина Васильева, Яндекс, менеджер по работе с ключевыми клиентами;
- Юлия Ракова, директор по PR и обучению GetResponse Россия;
- Александр Егоров, управляющий партнер Alytics;
- Константин Кузнецов, сооснователь и руководитель компании RocketSales.
Конференция ориентирована на специалистов сферы маркетинга из B2B компаний и будет полезна: собственникам бизнеса и предпринимателям, директорам по маркетингу, маркетологам и специалистам по рекламе, представителям рекламных агентств.
Конференция бесплатна, участие по предварительной регистрации на сайте.
Дата и время: 28 мая, 14:00 по Мск.
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