Приглашаем на онлайн-конференцию Alytics Open Conf B2B

28 мая состоится онлайн-конференция по маркетингу для представителей B2B компаний — Alytics Open Conf B2B.

Онлайн-конференция посвящена современному маркетингу в B2B компаниях. Участники получат ответы на вопросы: Как строить маркетинг и делать его рентабельным в условиях коронакризиса? Как теперь планировать рекламный бюджет: стоит ли его сокращать или вовсе убирать рекламу?

Мы поговорим про то, какие инструменты в B2B-маркетинге сейчас наиболее результативные, а какие нет. Расскажем, что влияет на продажи B2B-компаний и как выжить бизнесу в современных реалиях пандемии.

Все докладчики конференции признанные эксперты с многолетним опытом. В числе спикеров выступят:

Роман Кумар Виас , основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean;

, основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean; Василий Черный , директор по маркетингу Brand Analytics;

, директор по маркетингу Brand Analytics; Ирина Васильева , Яндекс, менеджер по работе с ключевыми клиентами;

, Яндекс, менеджер по работе с ключевыми клиентами; Юлия Ракова , директор по PR и обучению GetResponse Россия;

, директор по PR и обучению GetResponse Россия; Александр Егоров , управляющий партнер Alytics;

, управляющий партнер Alytics; Константин Кузнецов, сооснователь и руководитель компании RocketSales.

Конференция ориентирована на специалистов сферы маркетинга из B2B компаний и будет полезна: собственникам бизнеса и предпринимателям, директорам по маркетингу, маркетологам и специалистам по рекламе, представителям рекламных агентств.

Конференция бесплатна, участие по предварительной регистрации на сайте.

Дата и время: 28 мая, 14:00 по Мск.