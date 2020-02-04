Рекламный бизнес Amazon в 2019 году вырос на 40%

Интернет-ритейлер Amazon представил финансовые результаты за четвёртый квартал 2019 года и год в целом.

По итогам квартала выручка компании выросла на 21% в сравнении год к году и составила $87,4 млрд.

На рекламном фронте Amazon также значительно улучшил свои результаты: в этом сегменте выручка компании составила $4,8 млрд – на 41% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

По итогам года общая рекламная выручка онлайн-ритейлера достигла $14,1 млрд, показав рост на 39%.

По словам директора по связям с инвесторами Amazon Дэвида Филдса (David Fildes), в четвёртом квартале выручка от рекламы росла примерно теми же темпами, что и в третьем.

Он также отметил, что компания уделяет много внимания разработке рекламных решений для брендов. В их числе такие форматы, как Stores и Posts.

Amazon также ожидает, что в ближайшем будущем всё больше продавцов, чьи товары представлены на площадке, будут переходить на программу однодневной доставки. В четвёртом квартале сегмент услуг для сторонних продавцов (Third-party Sellers Services) вырос на 31% в годовом сравнении — до $17,4 млрд.

Напомним, что по прогнозам eMarketer, в ближайшие два года Amazon увеличит свою долю на рынке поисковой рекламы в США. Бесспорным лидером на этом рынке по-прежнему остаётся Google, но Amazon потихоньку уменьшает разрыв.