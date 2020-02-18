Владелец Amazon выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата

Основатель и глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата через новый фонд Bezos Earth Fund. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

По мнению Безоса, изменение климата – это самая большая угроза для нашей планеты.

Выделенные средства будут использоваться для помощи учёным, активистам и негосударственным организациям, а также для финансирования любых инициатив, которые могут защитить Землю от пагубного влияния климатических изменений.

Новая инициатива будет глобальной.

Источник The Verge, близкий к фонду, рассказал, что организация не будет заниматься инвестициями в частный сектор, а сосредоточится исключительно на благотворительности.

Фонд начнёт выдавать гранты этим летом. Детали станут известны позже.

Отметим, что состояние Джеффа Безоса на сегодняшний день составляет около $130 млрд.