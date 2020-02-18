Владелец Amazon выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата

Анна Бондарь -
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Основатель и глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата через новый фонд Bezos Earth Fund. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

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Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ — Jeff

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По мнению Безоса, изменение климата – это самая большая угроза для нашей планеты.

Выделенные средства будут использоваться для помощи учёным, активистам и негосударственным организациям, а также для финансирования любых инициатив, которые могут защитить Землю от пагубного влияния климатических изменений.

Новая инициатива будет глобальной.

Источник The Verge, близкий к фонду, рассказал, что организация не будет заниматься инвестициями в частный сектор, а сосредоточится исключительно на благотворительности.

Фонд начнёт выдавать гранты этим летом. Детали станут известны позже.

Отметим, что состояние Джеффа Безоса на сегодняшний день составляет около $130 млрд.

ИСТОЧНИКThe Verge
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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