Владелец Amazon выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата

Основатель и глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата через новый фонд Bezos Earth Fund. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
По мнению Безоса, изменение климата – это самая большая угроза для нашей планеты.
Выделенные средства будут использоваться для помощи учёным, активистам и негосударственным организациям, а также для финансирования любых инициатив, которые могут защитить Землю от пагубного влияния климатических изменений.
Новая инициатива будет глобальной.
Источник The Verge, близкий к фонду, рассказал, что организация не будет заниматься инвестициями в частный сектор, а сосредоточится исключительно на благотворительности.
Фонд начнёт выдавать гранты этим летом. Детали станут известны позже.
Отметим, что состояние Джеффа Безоса на сегодняшний день составляет около $130 млрд.
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