Amazon сокращает партнёрские выплаты

Amazon предупредил участников партнёрской программы Amazon Associates об уменьшении размера выплат. Новые правила вступят в силу 21 апреля.

Судя по приведённой Amazon информации, нововведение затронет те категории товаров, которые пользуются высоким спросом в связи с эпидемией COVID-19. В их числе – мебель, товары для дома, сада и огорода, домашних питомцев, продукты питания, спортивные товары и др.

При этом по ряду категорий выплаты останутся прежними. В эту группу входят книги, автотовары, хендмейд, музыка и видео, люксовая косметика и др.

Участники программы восприняли изменение размера выплат преимущественно негативно. У некоторых партнёров Amazon доходы упали более чем на 60%.

Amazon just wiped out the affiliate advertising game.



Lowered commissions from 10% to 3%, effective 7 days from today.



This is what it is like to dance with the beast. pic.twitter.com/uVI14dCyrd — Molson Hart (@Molson_Hart) April 14, 2020

Amazon just crushed my affiliate revenue. A 62.5% revenue reduction.



Fuck. pic.twitter.com/ZYvAnpaEQL — Matt Giovanisci (@MattGiovanisci) April 14, 2020

Insane for anyone in the #amazonaffiliate industry right now, wow!



Digital real estate values are taking 60% cut pic.twitter.com/jTEUfy2xvr — Robert Idell (@robertidellxyz) April 14, 2020

Вернёт ли Amazon предыдущие расценки после окончания эпидемии или оставит их на том же уровне, в компании не уточнили.