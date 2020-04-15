Amazon сокращает партнёрские выплаты

Amazon предупредил участников партнёрской программы Amazon Associates об уменьшении размера выплат. Новые правила вступят в силу 21 апреля.
Судя по приведённой Amazon информации, нововведение затронет те категории товаров, которые пользуются высоким спросом в связи с эпидемией COVID-19. В их числе – мебель, товары для дома, сада и огорода, домашних питомцев, продукты питания, спортивные товары и др.
При этом по ряду категорий выплаты останутся прежними. В эту группу входят книги, автотовары, хендмейд, музыка и видео, люксовая косметика и др.
Участники программы восприняли изменение размера выплат преимущественно негативно. У некоторых партнёров Amazon доходы упали более чем на 60%.
Вернёт ли Amazon предыдущие расценки после окончания эпидемии или оставит их на том же уровне, в компании не уточнили.
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