Amazon переоснащает свой сайт, чтобы уменьшить объём заказов

Интернет-ритейлер Amazon вносит изменения в свой сайт, чтобы сократить объём продаж. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В связи с резким ростом количества заказов на фоне пандемии коронавируса Amazon предпринял ряд шагов, чтобы пользователи площадки покупали меньше товаров.

В марте онлайн-ритейлер приостановил поставки от сторонних продавцов на свои склады, чтобы сосредоточиться только на основных товарах. Однако этого оказалось недостаточно.

Компания по-прежнему наблюдает увеличенный объём заказов по всем категориям и изо всех сил пытается выполнить поставки и удовлетворить спрос.

Обычно Amazon стремится к максимальным продажам, однако сейчас вся сеть настолько переполнена санитайзерами для рук и туалетной бумагой, что компания не может удовлетворить другие потребности покупателей.

Чтобы сократить нагрузку, на сайте Amazon были внедрены следующие изменения:

С главной страницы удалена ссылка на раздел «Daily Deals»;

Удалена реклама акций, посвящённых Дню матери и Дню отца;

Компания также отложила своё ежегодное мероприятие Prime Day.

Помимо этого, Amazon уменьшил количество скидочных купонов на сайте, чтобы сократить импульсивные покупки, а также чтобы покупатели не нагружали свои корзины всем сразу, а могли сосредоточиться на необходимых товарах.

Этими изменениями управляет так называемая «команда скорости» (speed team), в которую входят топ-менеджеры компании. Задача команды – выяснить, как и когда Amazon может вернуться к обычному ассортименту товаров, и какими могут быть сроки доставки.

Есть слухи, что вернуться в нормальный режим работы компания сможет не ранее, чем через два месяца.

Ранее стало известно, что с 21 апреля Amazon сократит партнёрские выплаты по ряду категорий товаров.