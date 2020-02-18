Google хотел бы, чтобы комментарии также были в AMP-версии страницы

Анна Бондарь -
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Google хочет, чтобы AMP-версия страницы была эквивалентна мобильной версии. Поэтому, если на странице есть раздел для комментариев, то поисковик хотел бы, чтобы они также были и в AMP-версии. Это следует из комментария сотрудника компанииДжона Мюллера в Twitter.

При этом с технической точки зрения поисковик не будет расценивать отсутствие комментариев в AMP-версии страницы как ошибку «несоответствия контента». По крайней мере, пока.

Со всем списком возможных ошибок можно ознакомиться в Справке Search Console.

Напомним, что ранее в этом месяце Google увеличил лимит на пользовательский CSS для AMP и поделился рекомендациями по SEO для AMP Stories.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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