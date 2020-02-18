Google хотел бы, чтобы комментарии также были в AMP-версии страницы

Google хочет, чтобы AMP-версия страницы была эквивалентна мобильной версии. Поэтому, если на странице есть раздел для комментариев, то поисковик хотел бы, чтобы они также были и в AMP-версии. Это следует из комментария сотрудника компанииДжона Мюллера в Twitter.

Users want the amp pages to be equivalent to the normal pages, so if the comments are an important part of your pages, I'd make sure they're also on the amp version. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 4, 2020

При этом с технической точки зрения поисковик не будет расценивать отсутствие комментариев в AMP-версии страницы как ошибку «несоответствия контента». По крайней мере, пока.

Afaik we don't flag this as content mismatch at the moment, but if recommend making sure the pages are as equivalent as possible. https://t.co/fFONwERwKX has the common errors we flag. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 4, 2020

Со всем списком возможных ошибок можно ознакомиться в Справке Search Console.

Напомним, что ранее в этом месяце Google увеличил лимит на пользовательский CSS для AMP и поделился рекомендациями по SEO для AMP Stories.