Google не приоритизирует AMP-страницы в результатах поиска

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Мартин Сплитт развенчал очередной миф, бытующий в SEO-отрасли.

В частности, это касается приоритизации AMP-контента в результатах поиска. По словам Сплитта, ничего такого Google не делает.

Между тем определённые карусели в результатах поиска Google, такие как блок «Главные новости», а также AMP Stories требуют AMP-контента для размещения. Так что занимать более высокие позиции теоретически возможно с их помощью.

Ранее в Google заявляли, что использование формата AMP не является фактором ранжирования.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Олег
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Олег

Получается влияние на позиции не прямое, повышается общий CTR, а затем растут позиции.

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18 часов назад