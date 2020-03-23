Google не приоритизирует AMP-страницы в результатах поиска

На днях сотрудник Google Мартин Сплитт развенчал очередной миф, бытующий в SEO-отрасли.
В частности, это касается приоритизации AMP-контента в результатах поиска. По словам Сплитта, ничего такого Google не делает.
Между тем определённые карусели в результатах поиска Google, такие как блок «Главные новости», а также AMP Stories требуют AMP-контента для размещения. Так что занимать более высокие позиции теоретически возможно с их помощью.
Ранее в Google заявляли, что использование формата AMP не является фактором ранжирования.
Получается влияние на позиции не прямое, повышается общий CTR, а затем растут позиции.