Google расширил формат AMP Stories на животных

Зарубежные специалисты заметили, что Google расширил AMP Stories на большее число категорий контента. Если раньше они показывались только по запросам, связанным с людьми, то теперь они также выводятся при поиске животных и насекомых.

Interesting. Seems to be fully rolled out already. pic.twitter.com/zuwDHjPKJM — Valentin Pletzer (@VorticonCmdr) January 19, 2020

В русскоязычной поисковой выдаче (Google.com.ua) блок с «AMP-историями» по этим запросам пока не выводится.

Напомним, что Google представил новый формат AMP Stories в феврале 2018 года. С этого времени издатели могут создавать публикации, которые состоят из нескольких экранов с изображениями или видео. В июле доступ к «историям» получили все разработчики.

В ноябре 2018 года Google запустил рекламу в AMP Stories, а в апреле 2019-го этот формат получил отдельный блок в поисковой выдаче.