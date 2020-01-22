Google расширил формат AMP Stories на животных

Анна Бондарь -
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Зарубежные специалисты заметили, что Google расширил AMP Stories на большее число категорий контента. Если раньше они показывались только по запросам, связанным с людьми, то теперь они также выводятся при поиске животных и насекомых.

В русскоязычной поисковой выдаче (Google.com.ua) блок с «AMP-историями» по этим запросам пока не выводится.

Напомним, что Google представил новый формат AMP Stories в феврале 2018 года. С этого времени издатели могут создавать публикации, которые состоят из нескольких экранов с изображениями или видео. В июле доступ к «историям» получили все разработчики.

В ноябре 2018 года Google запустил рекламу в AMP Stories, а в апреле 2019-го этот формат получил отдельный блок в поисковой выдаче.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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