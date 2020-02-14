SEO для AMP Stories: рекомендации от Google

Анна Бондарь -
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Команда проекта Google AMP поделилась советами по SEO-оптимизации публикаций формата AMP Stories.

AMP Stories подобны «историям» на социальных платформах, таких как Facebook и Instagram. Основное отличие в том, что они могут индексироваться и показываться в результатах поиска Google.

В целом «AMP-истории» похожи на другие веб-страницы в том смысле, что у них есть URL на сервере, на них можно ссылаться и сами они могут ссылаться на другие страницы.

Что касается оптимизации, то в общем Google рекомендуют следующее:

«Как и с другими страницами на сайте, убедитесь, что на ваши «истории» есть внутренние ссылки, чтобы пользователи и боты могли их находить. Если вы используете Sitemap, убедитесь, что вы включили в этот файл и Stories. Если вы регулярно постите ссылки на свои страницы в социальных медиа, то публикуйте также и «истории». Здесь можно было бы продолжать и дальше, но суть в том, чтобы следовать тем лучшим практикам, которые вы уже применяете для своего сайта».

Конкретные SEO-тактики для AMP Stories

  • Метаданные. AMP stories имеют встроенный механизм для прикрепления метаданных к «истории». Это гарантирует максимальную совместимость с поисковыми системами и другими сервисами, которые используют эти данные.
  • Внутренние ссылки. Владельцам сайтов следует активно ссылаться на AMP Stories с других страниц, например с главной и страниц категорий – там, где это уместно.
  • Формат URL. Указывать в URL-адресе «истории», что в ней используется формат AMP Stories, нет никакой необходимости. Используйте тот же формат URL, что и для других страниц сайта.
  • Вложения страницы: Вложения страницы могут использоваться для предоставления пользователям дополнительной информации в классическом формате статьи наряду с «историей».
  • Описания изображений. Используйте альтернативный текст там, где это уместно.
  • Субтитры для видео. Рассмотрите добавление субтритров и/или подписей для видео в Stories.

Подробнее можно прочитать в блоге AMP.

Напомним, что в апреле 2019 года AMP Stories получили отдельный раздел в поисковой выдаче Google.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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