SEO для AMP Stories: рекомендации от Google

Команда проекта Google AMP поделилась советами по SEO-оптимизации публикаций формата AMP Stories.

AMP Stories подобны «историям» на социальных платформах, таких как Facebook и Instagram. Основное отличие в том, что они могут индексироваться и показываться в результатах поиска Google.

В целом «AMP-истории» похожи на другие веб-страницы в том смысле, что у них есть URL на сервере, на них можно ссылаться и сами они могут ссылаться на другие страницы.

Что касается оптимизации, то в общем Google рекомендуют следующее:

«Как и с другими страницами на сайте, убедитесь, что на ваши «истории» есть внутренние ссылки, чтобы пользователи и боты могли их находить. Если вы используете Sitemap, убедитесь, что вы включили в этот файл и Stories. Если вы регулярно постите ссылки на свои страницы в социальных медиа, то публикуйте также и «истории». Здесь можно было бы продолжать и дальше, но суть в том, чтобы следовать тем лучшим практикам, которые вы уже применяете для своего сайта».

Конкретные SEO-тактики для AMP Stories

Метаданные . AMP stories имеют встроенный механизм для прикрепления метаданных к «истории». Это гарантирует максимальную совместимость с поисковыми системами и другими сервисами, которые используют эти данные.

. AMP stories имеют встроенный механизм для прикрепления метаданных к «истории». Это гарантирует максимальную совместимость с поисковыми системами и другими сервисами, которые используют эти данные. Внутренние ссылки . Владельцам сайтов следует активно ссылаться на AMP Stories с других страниц, например с главной и страниц категорий – там, где это уместно.

. Владельцам сайтов следует активно ссылаться на AMP Stories с других страниц, например с главной и страниц категорий – там, где это уместно. Формат URL . Указывать в URL-адресе «истории», что в ней используется формат AMP Stories, нет никакой необходимости. Используйте тот же формат URL, что и для других страниц сайта.

. Указывать в URL-адресе «истории», что в ней используется формат AMP Stories, нет никакой необходимости. Используйте тот же формат URL, что и для других страниц сайта. Вложения страницы : Вложения страницы могут использоваться для предоставления пользователям дополнительной информации в классическом формате статьи наряду с «историей».

: Вложения страницы могут использоваться для предоставления пользователям дополнительной информации в классическом формате статьи наряду с «историей». Описания изображений . Используйте альтернативный текст там, где это уместно.

. Используйте альтернативный текст там, где это уместно. Субтитры для видео. Рассмотрите добавление субтритров и/или подписей для видео в Stories.

Подробнее можно прочитать в блоге AMP.

Напомним, что в апреле 2019 года AMP Stories получили отдельный раздел в поисковой выдаче Google.