SEO для AMP Stories: рекомендации от Google

Команда проекта Google AMP поделилась советами по SEO-оптимизации публикаций формата AMP Stories.
AMP Stories подобны «историям» на социальных платформах, таких как Facebook и Instagram. Основное отличие в том, что они могут индексироваться и показываться в результатах поиска Google.
В целом «AMP-истории» похожи на другие веб-страницы в том смысле, что у них есть URL на сервере, на них можно ссылаться и сами они могут ссылаться на другие страницы.
Что касается оптимизации, то в общем Google рекомендуют следующее:
«Как и с другими страницами на сайте, убедитесь, что на ваши «истории» есть внутренние ссылки, чтобы пользователи и боты могли их находить. Если вы используете Sitemap, убедитесь, что вы включили в этот файл и Stories. Если вы регулярно постите ссылки на свои страницы в социальных медиа, то публикуйте также и «истории». Здесь можно было бы продолжать и дальше, но суть в том, чтобы следовать тем лучшим практикам, которые вы уже применяете для своего сайта».
Конкретные SEO-тактики для AMP Stories
- Метаданные. AMP stories имеют встроенный механизм для прикрепления метаданных к «истории». Это гарантирует максимальную совместимость с поисковыми системами и другими сервисами, которые используют эти данные.
- Внутренние ссылки. Владельцам сайтов следует активно ссылаться на AMP Stories с других страниц, например с главной и страниц категорий – там, где это уместно.
- Формат URL. Указывать в URL-адресе «истории», что в ней используется формат AMP Stories, нет никакой необходимости. Используйте тот же формат URL, что и для других страниц сайта.
- Вложения страницы: Вложения страницы могут использоваться для предоставления пользователям дополнительной информации в классическом формате статьи наряду с «историей».
- Описания изображений. Используйте альтернативный текст там, где это уместно.
- Субтитры для видео. Рассмотрите добавление субтритров и/или подписей для видео в Stories.
Подробнее можно прочитать в блоге AMP.
Напомним, что в апреле 2019 года AMP Stories получили отдельный раздел в поисковой выдаче Google.
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