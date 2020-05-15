Аналитики советуют не сокращать рекламные бюджеты в пандемию

Компаниям не стоит кардинально менять медиастратегию и сокращать рекламные бюджеты в период пандемии и самоизоляции. Об этом сообщила гендиректор исследовательского агентства Vision Валерия Ткач во время выступления на Synergy Online Forum.

Она отметила, что сейчас многие бренды делают ошибку, пересматривая свои стратегии и меняя медиамикс. По словам аналитика, в этом нет необходимости, так как изменения в эффективности рекламных кампаний не критичны.

«Если сравнить результаты апрельских рекламных кампаний, то больше всего потеряла наружная реклама (24%), что не очень много. Также пострадало радио – эффективность стандартной рекламной кампании снизилась на 19%. Чуть меньше пандемия повлияла на прессу – в этой отрасли эффективность упала на 8%. В то же время вполне ожидаемо, что эффективность рекламы выросла в интернете (18%) и на ТВ (14%)», – сказала Ткач.

Все это говорит о том, что отклонение от привычной картины есть, но оно не катастрофическое. Поэтому нет смысла кардинально менять медиастратегию и сокращать рекламные бюджеты.

Отметим, что форум проходит на платформе Synergy Online – первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в рамках актуальных тем мировой и российской повестки.

