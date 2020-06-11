Google представил бета-версию Android 11

Google официально представил бета-версию мобильной операционной системы Android 11.

В этом году презентация бета-версии Android нового поколения отличается от уже привычного формата – вместо прямой трансляции компания подготовила несколько онлайн-ресурсов и видео об Android 11, с которыми можно ознакомиться в любое удобное время.

С Android 11 на смартфоне появится множество функций, которые сделают его использование более эффективным и удобным. Теперь общаться станет гораздо проще – все беседы из мессенджеров будут перенесены в специальный раздел уведомлений.

В новой версии Android также появится функция всплывающих чатов, с помощью которой можно отвечать на важные сообщения, не переключаясь между текущей задачей и приложением-мессенджером.

Среди других новинок — функция записи экрана и новое меню для удобной отправки файлов с устройства.

Также в бета-версии представлены новые настройки конфиденциальности, управления мультимедиа и подключенными устройствами. Кроме того, операционная система Android 11 отличается повышенной производительностью.

Бета-версия Android 11 станет доступна в ближайшие недели.

Узнать больше можно в официальном блоге Google.