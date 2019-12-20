В рунете увеличилось количество сервисов анонимной верификации

Требование обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона спровоцировало рост сервисов анонимной верификации.

Как сообщают эксперты по информационной безопасности, такие сервисы передают мобильные номера во временное пользование клиентам на срок от 20 минут до нескольких часов, по цене от 3 до 300 рублей. В их числе, например, sms-reg.com, getsms.online, smska.net, simsms.org и др.

При этом используются мобильные емкости мобильных операторов нескольких стран, но, судя по ошибкам в англоязычных версиях сайтов, сервисы направлены на русскоязычную аудиторию. В числе сервисов, на которых можно верифицироваться анонимно, указаны Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники, Avito, Юла, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, Яндекс, Gett, Ситимобил, Badoo, Mamba и др.

Эксперты обращают внимание на то, что возможные риски такой схемы касаются в первую очередь пользователей социальных сетей и магазинов приложений. При помощи сгенерированных аккаунтов могут накручиваться лайки у постов и небезопасных приложений, а также предлагаться несуществующие товары. Арендованные номера также могут использовать создатели групп для распространения противоправного контента или продажи наркотиков в соцсетях и мессенджерах.

Действующее законодательство в сфере связи и персональных данных не регулирует деятельность таких сервисов. Онлайн-ресурсы блокируют пользователей, которые верифицируются с помощью арендованных номеров, но их пул быстро обновляется.

«В силу того, что никто из клиентов не становится владельцем номера, такие сервисы не являются операторами связи или лицами, действующими от их имени, не обязаны обеспечивать идентификацию пользователей и не могут быть привлечены к административной ответственности»,— говорят участники рынка. — Решить проблему можно законодательно, то есть обязав такие сервисы заключать договор возмездного оказания услуг, проводить идентификацию абонента и соблюдать требования в части хранения и передачи информации».

В Минкомсвязи сообщили, что не сталкивались с деятельностью подобных ресурсов, но допускают, что они могут использоваться для противоправной деятельности. В Роскомнадзоре пока не ответили на запрос.

Напомним, закон об идентификации пользователей мессенджеров, вступивший в силу 1 января 2018 года, до сих пор фактически не заработал.

В ноябре 2018 года правительством были утверждены правила идентификации пользователей мессенджеров и социальных сетей по номеру телефона. Эти правила вступили в силу 5 мая, по ним мессенджер должен направить уведомление о регистрации нового пользователя сотовому оператору, а тот в течение 20 минут дать ответ, есть ли номер этого пользователя в его базе. Если номера в базе нет или ответ от оператора не приходит, мессенджер обязан отказать в приеме и передаче сообщений.