Апелляционный суд оставил в силе решение об отказе в блокировке Blablacar

Оксана Мамчуева -
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Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу компании «ТрансЛайн» о запрете в России сервиса поиска попутчиков Blablacar.

«Суд правомерно отказал в признании исковых требований «ТрансЛайн» и признал, что информация, содержащаяся на платформе Blablacar, не является запрещенной к распространению на территории России», — сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом суд поддержал решение нижестоящей инстанции — Арбитражного суда Москвы — от 21 октября 2019 года об отказе в запрете сервиса Blablacar в России.

Напомним, компания «ТрансЛайн» обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar в ноябре 2018 года.  

В феврале Мосгорсуд решил, что «характер спора, несомненно, является экономическим, поэтому подлежит рассмотрению и разрешению арбитражным судом». 

Юристы предупреждали, что «ТрансЛайн» вряд ли сможет представить в суде обоснованную оценку ущерба. Ни одного решения, вынесенного именно в отношении BlaBlaCar, в иске не приведено, а единственным обоснованием неправомерности услуг сервиса служит то, что его деятельность наносит ущерб финансовому состоянию профессиональных перевозчиков, то есть фактически истец протестует против конкуренции.

ИСТОЧНИКRNS
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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