Апелляционный суд оставил в силе решение об отказе в блокировке Blablacar

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу компании «ТрансЛайн» о запрете в России сервиса поиска попутчиков Blablacar.

«Суд правомерно отказал в признании исковых требований «ТрансЛайн» и признал, что информация, содержащаяся на платформе Blablacar, не является запрещенной к распространению на территории России», — сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом суд поддержал решение нижестоящей инстанции — Арбитражного суда Москвы — от 21 октября 2019 года об отказе в запрете сервиса Blablacar в России.

Напомним, компания «ТрансЛайн» обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar в ноябре 2018 года.

В феврале Мосгорсуд решил, что «характер спора, несомненно, является экономическим, поэтому подлежит рассмотрению и разрешению арбитражным судом».

Юристы предупреждали, что «ТрансЛайн» вряд ли сможет представить в суде обоснованную оценку ущерба. Ни одного решения, вынесенного именно в отношении BlaBlaCar, в иске не приведено, а единственным обоснованием неправомерности услуг сервиса служит то, что его деятельность наносит ущерб финансовому состоянию профессиональных перевозчиков, то есть фактически истец протестует против конкуренции.