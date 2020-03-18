В API Директа появилась возможность управления смарт-баннерами

Смарт-баннеры — интерактивный рекламный формат Директа с динамическим контентом. Чтобы рекламодателям было удобнее автоматизировать работу со смарт-баннерами, Яндекс реализовал возможность управлять ими в API Директа.

Какие нововведения появились в API:

Сервис Feeds для управления фидами — файлами с товарными предложениями.

Сервис SmartAdTargets для управления фильтрами — условиями нацеливания для смарт-баннеров.

Поддержка кампаний с типом SMART_CAMPAIGN в сервисе Campaigns.

Поддержка групп объявлений с типом SMART_AD_GROUP в сервисе AdGroups.

Поддержка объявлений с типом SMART_AD в сервисе Ads.

Поддержка креативов с типом SMART_CREATIVE в сервисе Creatives.

Поддержка корректировок с типом SMART_AD_ADJUSTMENT в сервисе BidModifiers.

Прочитать подробности об управлении смарт-баннерами через API можно в документации.

Напомним, смарт-баннеры вышли из бета-тестирования и стали доступны всем рекламодателям в веб-интерфейсе Яндекс.Директа весной 2018 года.

С марта 2019 года смарт-баннеры начали показываться не только в сетях, но и на поиске Яндекса. Теперь у каждого рекламодателя Директа есть возможность включить показы смарт-баннеров на поиске.