Google выпустил новый API для Display & Video 360

Google объявил о выходе Display & Video 360 API v1. Теперь рекламодателям будет доступен улучшенный способ взаимодействия с ресурсами Display & Video 360.
Версия v1 включает новую функциональность по асинхронному скачиванию файла структурированных данных (Structured Data File, SDF). Она позволяет генерировать и выгружать большие SDF, не переживая о времени ожидания по отдельным запросам API.
Среди других крупных изменений значатся:
- Новая логика версии по умолчанию, которая использует версию по умолчанию партнёра или рекламодателя, указанную пользователем.
- Новые возможности фильтрации, в том числе возможность указать точные ресурсы для добавления в сгенерированные файлы.
- Новый формат ответа, который возвращает сгенерированные SDF в виде ZIP-файла для скачивания, а не JSON.
Сервис скачивания SDF в Display Video 360 API заменит аналогичный сервис, ранее доступный в DoubleClick Bid Manager API.
Когда последний будет переведён в разряд устаревших, Google сообщит в скором времени. Пока же разработчикам рекомендуется незамедлительно перейти на новый API.
Документация по началу работы с Display & Video 360 API доступна по ссылке.
В ближайшие месяцы Google планирует расширить функциональность нового API, включая добавление таких возможностей, как управлением позициями и таргетинг.
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