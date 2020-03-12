Google выпустил новый API для Display & Video 360

Google объявил о выходе Display & Video 360 API v1. Теперь рекламодателям будет доступен улучшенный способ взаимодействия с ресурсами Display & Video 360.

Версия v1 включает новую функциональность по асинхронному скачиванию файла структурированных данных (Structured Data File, SDF). Она позволяет генерировать и выгружать большие SDF, не переживая о времени ожидания по отдельным запросам API.

Среди других крупных изменений значатся:

Новая логика версии по умолчанию, которая использует версию по умолчанию партнёра или рекламодателя, указанную пользователем.

Новые возможности фильтрации, в том числе возможность указать точные ресурсы для добавления в сгенерированные файлы.

Новый формат ответа, который возвращает сгенерированные SDF в виде ZIP-файла для скачивания, а не JSON.

Сервис скачивания SDF в Display Video 360 API заменит аналогичный сервис, ранее доступный в DoubleClick Bid Manager API.

Когда последний будет переведён в разряд устаревших, Google сообщит в скором времени. Пока же разработчикам рекомендуется незамедлительно перейти на новый API.

Документация по началу работы с Display & Video 360 API доступна по ссылке.

В ближайшие месяцы Google планирует расширить функциональность нового API, включая добавление таких возможностей, как управлением позициями и таргетинг.