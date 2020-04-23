App Annie исследовала мобильные предпочтения россиян на самоизоляции

Платформа App Annie, анализирующая мобильные данные, назвала самые популярные приложения среди россиян в период самоизоляции.

Переход на удаленную работу закономерно повысил количество скачиваний приложений для бизнеса — в первую неделю апреля пользователи загружали их на 80% больше, чем в январе. Тройку лидеров составили ZOOM Cloud Meetings, Microsoft Teams и Hangouts Meet.

На втором месте по росту скачиваний приложения в сфере образования — их стали загружать на 65% больше, нежели в начале года. Особой популярностью пользуются приложения с образовательными материалами, а также платформы для проведения уроков. Лидирует в рейтинге Dnevnik.ru, второе место занял сервис для решения математических заданий по фото PhotoMath, среди сервисов для общения учеников и преподавателей наиболее популярны Google Classroom и Chatium.

Существенно набрали популярность сервисы доставки еды и фитнес-приложения, их стали скачивать на 45% больше. Заказывать еду россияне предпочитают через приложения Delivery Club и Яндекс.Еда. При этом единственным приложением от ритейлеров, попавшим в топ по загрузкам, стало приложение магазина Пятерочка.

В категории здоровье и фитнес стали популярны приложения, предлагающие занятия без оборудования и медитаций. Лидирует в рейтинге Lose Weight App for Women, на втором месте Splits in 30 Days, замыкает тройку Do Splits.

Увеличилось количество загрузок и в сегменте социальных медиа и развлекательных сервисов, чей прирост составил 20%. Среди социальных сетей на первое место впервые вышла TikTok, обогнав лидировавший в 2019 году WhatsApp.

В категории развлечений в топе сразу несколько видеостриминговых сервисов — первое место по скачиваниям занял ivi.ru, также в топ вошли КиноПоиск и THT-PREMIER. Необходимость развлекать детей и удаленно работать способствовала выходу в топ приложений для детей Тролли.Караоке и YouTube Kids.

Меньше всего изменилась ситуация у мобильных игр, их стали скачивать всего на 7% больше, однако общее число скачиваний в категории остается недостижимым — всего игры в апреле загрузили более 55 млн раз.

Хуже всего дела обстоят у шопинг-приложений, которые потеряли пользователей, — во время карантина количество загрузок сократилось на 15%.



Как менялся интерес пользователей к разным темам на поиске в период самоизоляции можно посмотреть здесь.