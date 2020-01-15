App Annie: в 2019 году россияне потратили в приложениях более $1 млрд

Россияне потратили в приложениях $1,06 млрд, увеличив за три года свои расходы на 155%. Об этом говорится в результатах ежегодного отчета о состоянии мобильного рынка в России и мире State of Mobile 2020, опубликованного компанией App Annie.

В целом, в мире пользователи потратили в приложениях 120 млрд долларов, что более чем в 2 раза больше результатов 2016 года.

Пользователи со всего мира в 2019 году загрузили 204 миллиарда приложений — это на 46% больше результатов 2016 года. В топ-5 вошли Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Россия стала шестой по числу загружаемых приложений — в 2019 году россияне скачали 5125 миллионов приложений (это на 35% больше, чем в 2016 году).

Пользователи проводили в мобильных приложениях в среднем по 3 часа 40 минут, что на 35% больше, чем в 2017 году. Россияне в 2019 тратили на мобильные приложения 2,5 часа, что на 10% больше результатов двухлетней давности.

Исследователи App Annie также отметили:

в России существенно выросла доля приложений в категории “Еда” — на 224% в 2019 по сравнению с 2018 годом.

TikTok покоряет российских пользователей — всего за один год россияне стали проводить в приложении на 860% больше времени, 55 млн часов.

WhatsApp — безусловный лидер 2019 года в России. Приложение скачивали чаще всего и больше всего проводили в нем времени. На втором месте по числу скачиваний в России “Сбербанк Онлайн”, на третьем — VK.

Лидером по количеству скачиваний среди мобильных игр стала Color Bump 3D, на втором месте Brawl Stars, на третьем — Run Race 3D. При этом больше всего денег пользователи потратили в Game of Sultans.

Среди финансовых приложений больше всего скачиваний у платежного сервиса Google Pay, за ним расположились приложения “Налоги ФЛ” и “Тинькофф”.

Больше всего времени среди шопинг-приложений в 2019 году россияне проводили в Avito, которое опередило Aliexpress и Wildberries.

В категории развлечений первое место по потраченному времени занял видеоплеер MX Player, на втором — ведущий видеостриминговый сервис Twitch, замыкает тройку российский онлайн-кинотеатр ivi.ru.

Напомним, согласно итоговому исследованию App Annie, за последние десять лет самыми скачиваемыми во всем мире приложениями являются Facebook и его мессенджер, а также две другие принадлежащие гиганту компании — WhatsApp и Instagram.