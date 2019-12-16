App Annie: Facebook — самое популярное приложение в мире, WhatsApp — в России

Компания App Annie, лидер в области данных о состоянии рынка и аналитики мобильной индустрии, подвела итоги за десять лет и назвала самые скачиваемые приложения.

Глобальным лидером стал Facebook и его мессенджер, а также две другие принадлежащие гиганту компании — WhatsApp и Instagram:



В России рейтинг также возглавляет мессенджер из портфеля Facebook — больше всего за этот период россияне скачивали WhatsApp. На втором месте по количеству загрузок в России приложение VK, на третьем — Viber.



Больше всего денег пользователи со всего мира за период с 2010 по 2019 потратили в приложении стриминга Netflix, на втором месте — дейтинговое приложение Tinder. В России же первые две строчки по доходам заняли компании Mail.ru Group — VK и OK.ru соответственно.



Пол Барнс (Paul Barnes), управляющий директор App Annie в Европе:

«Наибольшей популярностью в России пользовались социальные сети и мессенджеры, что в целом соответствует общемировым трендам. Примечательно, что в топе загрузок есть банковское приложение, что доказывает широкое проникновение и высокий уровень развития именно финансовых сервисов. Если глобально по количеству потраченных средств лидируют стриминговые и дейтинговые сервисы, то россияне больше всего денег потратили в социальных сетях. Также именно в России на третьем месте по расходам пользователей находится приложение с электронными книгами, опередив музыкальные сервисы».

Отметим также, что по данным сборника «Цифровая экономика: 2020», Россия занимает второе место в мире по использованию соцсетей. Этим занимаются 78% российских пользователей, имеющих доступ к Сети.