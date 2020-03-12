App Annie: россияне увеличили время использования шопинг-приложений на 35%

Компания App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, изучила предпочтения россиян во время покупок в праздничный период с 8 февраля по 8 марта 2020 года.

По сравнению с прошлым годом россияне провели в шопинг-приложениях на 35% больше времени, что обуславливается как ростом числа пользователей, так и усилиями ритейлеров по привлечению пользователей в свои приложения.

Число загрузок для покупок в целом также растет: за 2019 год во всем мире скачали на 20% больше приложений, чем в 2018; в России рост составил 10%, достигнув числа в 294 млн скачанных приложений.

Лидерами среди россиян стали классифайды: возглавляет рейтинг, как и в прошлом году, Avito; на втором месте приложение Юла. На третье место удалось подняться приложению магазина Магнит, потеснив OZON и Wildberries. Существенно сдали позиции китайские магазины — AliExpress на шестой строчке рейтинга, Joom лишь на десятой.



Пол Барнс (Paul Barnes), управляющий директор App Annie в Европе:

«Покупатели все чаще уходят в поисках необходимых товаров на мобильные платформы — всего за год на 35% выросло количество россиян, предпочитающих в праздничный период совершать покупки через приложения. Также мы видим, что все больше интернет-магазинов стараются привлечь покупателей в свои приложения, особенно в высокий, праздничный сезон — чтобы преуспеть в этом, ритейлерам в том числе нужна продуманная стратегия присутствия в мобильном пространстве. Иначе для них велика вероятность остаться далеко в прошлом».

Отметим, что согласно ежегодному отчету о состоянии мобильного рынка в России, публикуемому компанией App Annie, в 2019 году россияне потратили в приложениях $1,06 млрд, увеличив за три года свои расходы на 155%.