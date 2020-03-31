App Annie: скачиваемость приложений для видеосвязи выросла на 90%

Удаленная работа, самоизоляция и коронавирус увеличили спрос на приложения для видеосвязи. Согласно отчету App Annie, только за одну неделю с 14 по 21 марта их скачали более 62 млн раз, что на 90% больше, чем год назад.

Возглавляет чарт приложение Zoom. Также взрывной рост показали Google Hangouts и Microsoft Teams.

Предпочтения приложений варьируется между странами. Так в период с 15 по 21 марта в США количество установок Google Hangouts выросло в 30 раз, а в Европе резкий скачок показало приложение Houseparty.

Zoom возглавлял топ в течение февраля и марта, и количество установок в США, Великобритании и Европе постоянно растет. Популярности приложения способствует и переход многих образовательных учреждений на дистанционное обучение.

Аналитики App Annie отмечают, что приложения для видеосвязи могут сильно повлиять на потребительские привычки пользователей по всему миру.

Напомним, 16 марта Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet, чтобы поддержать те организации и образовательные учреждения, которые работают в удаленном режиме.