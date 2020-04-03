Пользователи потратили на приложения рекордные $23,4 млрд в I квартале

В первом квартале 2020 года пользователи потратили на приложения в Google Play и App Store рекордные $23,4 млрд. Об этом говорится в новом отчёте аналитической компании App Annie.

Кроме того, с января по март 2020 года то время, которые пользователи еженедельно проводят в приложениях и играх, увеличилось на 20% в годовом сравнении (исходя из данных по Android).

Расходы пользователей на приложения

По итогам квартала пользователи iOS по всему миру потратили на приложения в общей сумме $15 млрд, а Android — $8,3 млрд.

Среди стран по доле расходов на iOS лидируют США и Китай, а на Android – США, Япония и Южная Корея.

Пользователи Android больше всего тратят на игры, а также приложения из категорий «Социальные сети» и «Развлечения».

Что касается пользователей iOS, то они тратят деньги в основном на игры, развлекательные приложения, а также фото- и видеосервисы. Так, по итогам квартала TikTok вошёл в топ-5 приложений по расходам на iOS, где занял третье место после Tinder и YouTube.

Скачивания

Всего в первом квартале был зафиксирован 31 млрд скачиваний – на 15% больше, чем в четвёртом квартале 2019 года.

Обычно количество загрузок достигает пиковых значений в последние три месяца года, но на этот раз в первом квартале показатели оказались выше.

В Google Play количество скачиваний выросло на 5% в сравнении год к году – до 22,5 млрд. Тогда как на iOS – на 15%, до более чем 9 млрд.

Большинство загрузок из Google Play (55%) приходилось на неигровые приложения. На iOS их доля составила 65%.

Самыми крупными рынками по количеству скачиваний для Google Play были Индия и Бразилия, а для App Store – Китай и США.

По числу скачиваний на Android лидировали такие категории, как «Мобильные игры», «Инструменты» и «Развлечения», а на iOS – «Игры», «Фото и видео» и «Развлечения».

На обеих платформах основным драйвером роста были игры. Рост по ним составил 20% в годовом и 30% в квартальном сравнении. По итогам квартала число скачиваний по ним достигло 13 млрд (10 млрд в Google Play и 3 млрд в App Store).

Среди других категорий, по которым также наблюдался крупный рост, значатся «Здоровье и фитнес», «Образование» и «Бизнес».

Напомним, что по данным App Annie, на фоне эпидемии коронавируса скачиваемость приложений для видеосвязи выросла на 90%.