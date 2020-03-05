App Store разрешил использовать push-оповещения для рассылки рекламы

Компания Apple обновила правила магазина приложений App Store, позволив разработчикам использовать push-оповещения для рассылки рекламы. Об этом сообщает 9to5Mac.

В течение долгого времени Apple запрещал разработчикам использовать оповещения для рекламы, промоакций или прямого маркетинга. Однако теперь это ограничение снято.

Согласно новым правилам, разработчики могут отправлять маркетинговые оповещения, если пользователи выразили согласие их получать. У пользователей также должна быть возможность отказаться от получения таких уведомлений.

Помимо этого, Apple теперь будет более тщательно проверять приложения для гаданий и знакомств и отклонять их, если они не предоставляют «уникальный и качественный UX».

Ещё одно добавленное правило запрещает приложения, которые могут использоваться для совершения или попытки совершения преступлений любого рода, помогая пользователям уклоняться от ответственности.