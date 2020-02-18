Apple предупредил о падении продаж из-за коронавируса

Apple предупредил инвесторов, что вряд ли достигнет целевых показателей по продажам, установленных всего три недели назад, из-за влияния эпидемии коронавируса в Китае.

Стремительно распространяющийся вирус убил около 1900 человек в Китае и поразил порядка 72 тысяч. В связи с эпидемией миллионы китайцев не могут выйти из дома, а компании отложили открытие своих фабрик и офисов после продлённых каникул в честь Китайского Нового года.

Производства в Китае, которые выпускают iPhone и другую электронику, начали возобновлять свою работу, но это происходит медленнее, чем ожидалось. Это означает, что во всём мире будет продаваться меньше устройств iPhone, что делает Apple одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса западных технологических компаний.

Часть розничных магазинов Apple в Китае остаётся закрытой или работает по сокращённому графику, что также негативно отразится на продажах в этом квартале. В предыдущем квартале на долю Китая приходилось $13,6 млрд или 15% от совокупной выручки компании.

В конце января Apple спрогнозировал выручку на следующий квартал в диапазоне $63-67 млрд.

Обновлённый прогноз по выручке компания пока не предоставила.