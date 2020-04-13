Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов для борьбы с COVID-19

Apple и Google объявили о сотрудничестве, цель которого – помочь властям и органам здравоохранения сократить распространение COVID-19. Для этого компании разработают решение на основе технологии Bluetooth, позволяющее отслеживать контакты пользователей.

Поскольку COVID-19 передаётся при близком контакте с зараженными лицами, отслеживание контактов – это ценный инструмент, позволяющий сдержать распространение коронавируса.

Ряд ведущих университетов и некоммерческих организаций проделали важную работу по разработке технологии отслеживания контактов. Продолжая эту работу, Apple и Google запустят новое решение, которое включает ряд API и технологию на уровне операционной системы.

Новое решение позволит владельцам смартфонов на базе iOS и Android получать через специальное приложение сигналы о том, что они имели контакт с заболевшими COVID-19 и должны уйти в карантин.

Эту технологию планируется внедрить в два этапа, обеспечивая при этом надёжную защиту конфиденциальности пользователей.

Так, в мае 2020 года обе компании выпустят API, которые обеспечат взаимодействие между iOS и Android-устройствами, используя приложения от органов здравоохранения. Эти приложения будут доступны пользователям в Google Play и App Store.

В ближайшие месяцы Apple и Google также будут работать над введением в эксплуатацию более обширной платформы для отслеживания контактов на базе Bluetooth через встраивание этой функциональности в базовые платформы.

Это более надёжное решение, чем API, которое позволит принять участие в проекте большему количеству людей, а также сделает возможным взаимодействие с более широкой экосистемой приложений от органов здравоохранения.

Для успеха проекта необходимо, чтобы соответствующие приложения добровольно загрузило большое количество владельцев смартфонов, а также чтобы проект поддержали правительства отдельных стран и органы здравоохранения.