Компания Zen Mobile Agency, входящая в состав iConText Group, протестировала рекламный инструмент Apple Search Ads, который вновь стал доступен для россиян в начале мая 2020 года.

Apple Search Ads — рекламный инструмент от Apple для продвижения приложений внутри App Store по ключевым словам и привлечения заинтересованной аудитории. Маркетологи во всем мире используют его уже около пяти лет, однако в России доступ к рекламе в поиске App Store был временно приостановлен с декабря 2018 года.

Компания Apple объяснила свое решение о закрытии сервиса в РФ изменениями в налоговом законодательстве страны. Речь шла о вводе новых правил уплаты так называемого «налога на Google», которые вступали в силу 1 января 2019 года.

В начале мая текущего года компания вернула российским iOS-разработчикам доступ к рекламе приложений внутри магазина App Store. Специалисты компании Zen Mobile Agency протестировали Apple Search Ads. Они использовали рекламный инструмент для продвижения различных приложений и сравнили показатели до и после запуска. По результатам тестирования конверсия в установку с использованием Apple Search Ads оказалась выше на 17%.

При этом качество привлеченной аудитории не снизилось. Люди не просто скачивают приложения, но и совершают там определенные действия: входят в систему, регистрируются, делают покупки, проходят обучение, добавляют в корзину, смотрят рекламу и пр.

Почему реклама в App Store эффективна

По данным Zen Mobile Agency, более 85% пользователей App Store ищут приложения через органический поиск и 78% из них открывают первое приложение в выдаче. Кроме того, по статистике Apple, 65% установок происходит именно после поиска в Store. Эффективность и релевантность этого рекламного инструмента также подтверждается высокой конверсией в переходы — в среднем 50%. Для сравнения, средний показатель кликабельности (CTR) стандартной рекламы составляет 1–1,5%.

Как работает Apple Search Ads

Механика работы Apple Search Ads схожа с контекстной рекламой, однако есть определенные нюансы. При продвижении в App Store важна не только ключевая ставка, но и оптимизация самого мобильного приложения. Если неверно прописать ключевые слова, название и другие характеристики, то какую бы высокую ставку вы ни предложили, пользователь уйдет к конкуренту.

При этом большая роль отводится искусственному интеллекту, который просчитывает механизм поведения пользователя. Apple Search Ads определяет вероятность установки приложения каждым конкретным человеком и в зависимости от этого демонстрирует ему рекламу или нет. Например, если у вас установлено приложение X, система предложит посмотреть приложения конкурентов, а не то, которым вы уже пользуетесь.

Елена Пикунова, управляющий партнер компании Zen Mobile Agency:

По данным Apple, 67% пользователей доверяют рекламе в поиске App Store, так как она похожа на нативную. Именно поэтому рекламный инструмент Apple Search Ads является мощным дополнением к имеющимся стратегиям продвижения. Любые маркетинговые активности на сторонних площадках ведут пользователя в App Store, и когда он видит там рекламу приложения, которое попадалось ему ранее, то с большей вероятностью его скачает.

Напомним, Apple открыла доступ к поисковой рекламе в App Store всем издателям и разработчикам в сентябре 2016 года. Как тогда, так и сейчас на первую кампанию Apple предлагает кредит в размере $100.

