Сервисы Apple стали доступны в 20 новых странах

Анна Бондарь -
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Компания Apple запустила свои основные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Podcasts и Apple Arcade, в 20 новых странах. Apple Music также расширил географию. Доступ к нему получили жители ещё 52 стран.

Сервисы App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud заработали в следующих странах:

  • Африка: Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Габон, Ливия, Марокко, Руанда и Замбия.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Мальдивы и Мьянма.
  • Европа: Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Черногория и Сербия.
  • Ближний Восток: Афганистан (все сервисы, кроме Apple Music) и Ирак.
  • Океания: Науру (все сервисы, кроме Apple Music), Тонга и Вануату.

Сервис Apple Music теперь также доступен в следующих регионах:

  • Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Чад, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Танзания и Тунис.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Бутан.
  • Европа: Хорватия, Исландия и Северная Македония.
  • Латинская Америка и Карибский бассейн: Багамские острова, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос и Уругвай.
  • Ближний Восток: Кувейт, Катар и Йемен.
  • Океания: Соломоновы Острова.

Таким образом, магазин приложений App Store на сегодняшний день запущен в 175 странах и регионах, а еженедельно его посещают более 500 тыс. пользователей.

Apple Music теперь доступен в 167 странах.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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