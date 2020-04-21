Сервисы Apple стали доступны в 20 новых странах

Компания Apple запустила свои основные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Podcasts и Apple Arcade, в 20 новых странах. Apple Music также расширил географию. Доступ к нему получили жители ещё 52 стран.

Сервисы App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud заработали в следующих странах:

Африка : Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Габон, Ливия, Марокко, Руанда и Замбия.

: Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Габон, Ливия, Марокко, Руанда и Замбия. Азиатско-Тихоокеанский регион : Мальдивы и Мьянма.

: Мальдивы и Мьянма. Европа : Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Черногория и Сербия.

: Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Черногория и Сербия. Ближний Восток : Афганистан (все сервисы, кроме Apple Music) и Ирак.

: Афганистан (все сервисы, кроме Apple Music) и Ирак. Океания: Науру (все сервисы, кроме Apple Music), Тонга и Вануату.

Сервис Apple Music теперь также доступен в следующих регионах:

Африка : Алжир, Ангола, Бенин, Чад, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Танзания и Тунис.

: Алжир, Ангола, Бенин, Чад, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Танзания и Тунис. Азиатско-Тихоокеанский регион : Бутан.

: Бутан. Европа : Хорватия, Исландия и Северная Македония.

: Хорватия, Исландия и Северная Македония. Латинская Америка и Карибский бассейн : Багамские острова, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос и Уругвай.

: Багамские острова, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос и Уругвай. Ближний Восток : Кувейт, Катар и Йемен.

: Кувейт, Катар и Йемен. Океания: Соломоновы Острова.

Таким образом, магазин приложений App Store на сегодняшний день запущен в 175 странах и регионах, а еженедельно его посещают более 500 тыс. пользователей.

Apple Music теперь доступен в 167 странах.