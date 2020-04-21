Сервисы Apple стали доступны в 20 новых странах

Компания Apple запустила свои основные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Podcasts и Apple Arcade, в 20 новых странах. Apple Music также расширил географию. Доступ к нему получили жители ещё 52 стран.
Сервисы App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud заработали в следующих странах:
- Африка: Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Габон, Ливия, Марокко, Руанда и Замбия.
- Азиатско-Тихоокеанский регион: Мальдивы и Мьянма.
- Европа: Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Черногория и Сербия.
- Ближний Восток: Афганистан (все сервисы, кроме Apple Music) и Ирак.
- Океания: Науру (все сервисы, кроме Apple Music), Тонга и Вануату.
Сервис Apple Music теперь также доступен в следующих регионах:
- Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Чад, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Танзания и Тунис.
- Азиатско-Тихоокеанский регион: Бутан.
- Европа: Хорватия, Исландия и Северная Македония.
- Латинская Америка и Карибский бассейн: Багамские острова, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос и Уругвай.
- Ближний Восток: Кувейт, Катар и Йемен.
- Океания: Соломоновы Острова.
Таким образом, магазин приложений App Store на сегодняшний день запущен в 175 странах и регионах, а еженедельно его посещают более 500 тыс. пользователей.
Apple Music теперь доступен в 167 странах.
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