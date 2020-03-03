Apple заплатит $500 млн за замедление работы устаревших iPhone

Компания Apple выплатит компенсацию владельцам старых iPhone, работа которых была замедлена после выхода новых версий iOS. Такое решение было принято руководством компании в рамках досудебного урегулирования группового иска, рассматриваемого в калифорнийском окружном суде.

Иск против компании был инициирован группой владельцев смартфонов iPhone 6, 6s, 7, а также SE, которые утверждают, что в 2017 году стали замечать, что их устройства начали работать хуже после очередного обновления операционной системы. Из-за этого владельцам смартфонов пришлось покупать новые устройства или менять батареи.

Apple свою вину не признает, однако согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать судебных издержек. Компания согласна перечислить каждому владельцу устаревшего смартфона $25. Эта сумма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от того, какому количеству владельцев придется заплатить компенсацию, при этом общая сумма выплаты должна быть не меньше $310 млн и не больше $500 млн.

Отметим, что в начале февраля Франция также оштрафовала Apple на €25 млн из-за замедления работы устаревших iPhone. Основанием послужил тот факт, что компания не предупредила пользователей о том, что после обновления iOS старые модели iPhone будут работать медленнее. Apple не стала оспаривать и этот штраф.