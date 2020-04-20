В AppMetrica появились новые возможности для анализа рекламного трафика

У пользователей AppMetrica появилась возможность добавлять в отчет по источникам трафика (User Acquisition) новые срезы и показатели.

Теперь можно, например, анализировать результаты продвижения не только в разбивке по рекламным каналам, но и сравнивать привлеченных пользователей в разбивке по географии, демографии или прибыльности.

Также в отчете появилась метрика возвращаемости. Все это позволит проводить более качественную аналитику рекламных кампаний, оценивать эффективность вложений в продвижение.

Так, группировка пользователей по полу и возрасту поможет понять, отличается ли реакция на креатив у мужчин и женщин. С помощью интегрированной в отчет метрики Retention можно понять, какие каналы приводят больше всего целевых пользователей, а какие — дают только установки, но не возвраты в приложение.

Группировка отчета по показателю среднего дохода на пользователя позволит разобраться, какие каналы продвижения приводят больше всего пользователей, совершающих покупки в приложении.

Обновленный отчет поможет владельцам приложений выбирать наиболее эффективные инструменты продвижения и оптимально распределить свой рекламный бюджет.

Напомним, осенью прошлого года AppMetrica полностью обновила инструменты для анализа стабильности приложений. С помощью новых отчетов пользователи платформы могут в реальном времени отслеживать статистику о возникающих сбоях и в деталях исследовать причины падений.