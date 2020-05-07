В AppMetrica появились отчеты об аудитории голосовых приложений

Владельцы голосовых приложений Алисы теперь могут анализировать статистику их использования при помощи AppMetrica. Например, смотреть сколько людей открывают приложение, за сколько минут они решают свои задачи и как часто возвращаются.

Новые отчеты содержат агрегированные данные о пользователях навыков — пол, возраст и город — и позволяют применить retention-анализ и когортный анализ без сложных дополнительных настроек. С помощью таких данных владельцы навыков смогут добавлять более релевантные предложения или конкретизировать ответы на частые вопросы.

Чтобы посмотреть отчеты, нужно зарегистрировать навык в AppMetrica и указать полученный ключ в консоли разработчика Яндекс.Диалогов. Подробнее о том, как включить статистику, можно прочесть в документации AppMetrica.

Пока новые отчеты доступны и работают в режиме беты.

Напомним, в конце апреля в AppMetrica появились новые возможности для анализа рекламного трафика.

