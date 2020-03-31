Google отменил все розыгрыши на 1 апреля из-за коронавируса

Google решил приостановить все проекты по подготовке ко Дню смеха, который отмечается 1 апреля, из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на утекшее письмо, разосланное сотрудникам компании.

Обычно к этому дню Google готовит несколько розыгрышей и шуточных новостей, а также добавляет в поиск интересные пасхалки.

Теперь же, когда люди полагаются на Google как источник информации о коронавирусе, компания считает, что такие шутки неуместны.

«Наша главная цель сейчас – помогать людям, поэтому давайте сохраним шутки на следующий апрель, который, несомненно, будет намного ярче, чем этот. Мы уже прекратили какие-либо централизованные проекты по подготовке к 1 апреля, но понимаем, что у команд могут быть собственные проекты, о которых мы не знаем. Пожалуйста, обсудите эти планы и убедитесь, что ваши команды приостановили любые шутки, которые они могли запланировать», — написала директор по маркетингу Google Лорейн Туалхилл (Lorraine Twohill) в рассылке для сотрудников.

Вспомнить, какие первоапрельские розыгрыши были придуманы Google в 2019 году, можно в нашем материале.