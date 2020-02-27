Google тестирует поддержку AR-функций для ecommerce-сайтов в поиске

Анна Бондарь -
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Google начал показывать 3D-изображения для некоторых ecommerce-сайтов в результатах поиска. Об этом сообщает Search Engine Land.

Компания впервые анонсировала поддержку AR-функций в поиске на конференции Google I/O 2019. Изначально 3D-объекты выводились только при поиске определённых животных. Теперь пользователи начали видеть 3D-изображения по отдельным брендам. Например, Burberry:

Благодаря AR пользователи могут «перемещать» 3D-объекты внутрь своего дома или офиса. Так, на примере ниже сумка Burberry будто бы стоит на столе:

3D-объекты можно поворачивать, чтобы рассмотреть товар со всех сторон.

Чтобы картинки могли отображаться в результатах поиска в 3D-формате, для них нужно добавить соответствующую разметку.

В каком масштабе запущена поддержка AR для ecommerce-сайтов, пока неизвестно. По мнению Гленна Гейба из G-Squared Interactive, на данный момент речь идёт о тестировании.

Напомним, что в последние пару лет Google активно занялся поиском по картинкам и уже неоднократно говорил вебмастерам, что это тот канал, которому также следует уделять внимание.

  • ТЕГИ
  • AR
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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