3D и AR в поиске Google: детали программы и как подать заявку на участие

В конце февраля стало известно, что Google проводит бета-тестирование AR-функций для ecommerce-сайтов в поиске.

Новые результаты в поиске заметили специалисты отрасли. Технические детали этой функциональности, а также условия участия в тестировании были неизвестны.

Как выяснилось позже, на сайте Google Developers есть руководство по программе раннего тестирования трёхмерный моделей и дополненной реальности в поиске. Ознакомиться с ним можно здесь.

Как работают эти функции

При нажатии кнопки «Смотреть в 3D» в результатах поиска открывается интерактивный интерфейс, с помощью которого пользователь может рассмотреть 3D-объект или поместить его рядом с собой, как настоящий, используя дополненную реальность. Затем пользователь может перейти на сайт компании или вернуться к результатам поиска.

Участие в программе

На данный момент использовать эти функции могут только отдельные организации. Чтобы попасть в их список, нужно заполнить специальную форму.