Искусство для всех: .ART становится все популярнее

Количество регистраций домена .ART во всем мире растет с каждым годом. За 2019 год показатель превысил 75 тысяч. Крупнейший российский хостинг-провайдер, регистратор доменов и Амбассадор зоны .ART делится статистикой и основными достижениями самой творческой доменной зоны.

В зоне .ART, по данным Ntldstats.com, зарегистрировано 75 298 доменов (год назад число регистраций составляло 40 000 доменов). Она входит в топ-40 самых популярных зон в мире.

Коэффициент продления в .ART также остается одним из самых высоких. Для адресов категории «Стандарт» — 70%, для «Премиум» — 89%. Эти показатели выше средних по new gTLDs.

Больше всего пользователей доменной зоны находится в США, Китае и Европе (Франция, Германия и Великобритания), однако в России интерес к .ART также прослеживается — около 5% доменов зарегистрировано именно здесь.

Чаще всего веб-адрес в .ART выбирают художники и разные арт-институции, которые поддерживают искусство или занимаются сохранением культурного наследия.

Многие зарубежные бренды зарегистрировали .ART для своих действующих и будущих проектов. Компания Amazon использует переадресацию для раздела про искусство на AMAZON.ART. Краудфандинговая платформа Kickstarter приобрела домен KICKSTARTER.ART для отдельной страницы, где пользователи могут финансово поддержать художников и других представителей сферы искусства.

Алексей Королюк, генеральный директор REG.RU:

«.ART — отличный маркетинговый инструмент, который демонстрирует привязку проекта к миру искусства, а также погруженность владельца сайта в современные технологичные тренды. Для этой сферы это очень важно. Потенциал у доменной зоны еще очень большой и с каждым годом количество регистраций в ней с большой вероятностью будет только расти».

С 1 марта по 30 августа 2020 года в REG.RU каждый может зарегистрировать стандартный домен .ART по сниженной стоимости — всего за 299 рублей, а c 16 марта появится скидка 50% на премиум-домены. Специальная цена действует только на первый год регистрации.