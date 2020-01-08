Мировая аудитория Google Assistant превысила 500 млн пользователей

Google объявил, что каждый месяц голосовой помощник Assistant используют свыше 500 млн человек по всему миру. Сервис доступен в более чем 90 странах.

Google впервые обнародовал размер аудитории Assistant. Ранее были доступны только оценочные данные о количестве пользователей голосового помощника.

Согласно недавнему исследованию FutureSource, на мировом рынке виртуальных помощников доля Google Assistant составляет лишь 9%, тогда как Siri от Apple контролирует 35% рынка, а Cortana от Microsoft – 22%. Доля Alexa от Amazon составляет лишь 4%. При этом важно отметить, что рыночная доля основана на количестве установок, а не на том, сколько людей используют голосовой помощник каждый месяц.

Новые функции в Google Assistant

Google также анонсировал ряд новых функций, которые будут добавлены в Assistant позже в этом году. В их числе:

Чтение статей . Google Assistant сможет читать вслух длинные статьи. Для этого достаточно будет использовать такую команду, как «Привет, Google. Прочти эту страницу».

. Google Assistant сможет читать вслух длинные статьи. Для этого достаточно будет использовать такую команду, как «Привет, Google. Прочти эту страницу». Планирование действий . Пользователи смогут попросить Assistant выполнить определённую задачу в конкретное время дня. Например, включить свет утром.

. Пользователи смогут попросить Assistant выполнить определённую задачу в конкретное время дня. Например, включить свет утром. Заметки на экране . На умных дисплеях Google Assistant сможет добавлять на экран стикеры с заметками.

. На умных дисплеях Google Assistant сможет добавлять на экран стикеры с заметками. Режим переводчика будет запущен по всему миру для аэропортов, банков и других типов бизнеса.

Напомним, в декабре стало известно, что разметка Speakable, предназначенная для Google Assistant, стала поддерживаться за пределами Google News. Этот тип структурированных данных позволяет голосовому помощнику озвучивать размеченный контент.