Google Assistant позволит подтверждать покупки голосом

Google представил новую функцию Voice Match в голосовом помощнике Assistant. С её помощью пользователи смогут подтверждать покупки голосом.

На данный момент Voice Match находится на стадии тестирования и поддерживается не для всех типов платежей. Для каких именно категорий будет работать эта функция, Google не уточняет.

В качестве примера компания приводит in-app покупки через Google Play. При этом отмечается, что доступность этой опции будет варьироваться в зависимости от конкретного товара или услуги.

Новая функция запущена для Google Assistant в умных колонках и дисплеях. Более подробная информация доступна в Справке.